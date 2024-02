Wojtek Cugowski dał czadu w Mroczy, Papa D w Szubinie. Koncertowo też w Koronowie, Solcu Kujawskim, Kcyni i Nakle

Wojtek Cugowski powrócił do Mroczy po 11 latach. W 2013 r. odwiedził to miasto razem z zespołem „Bracia”, w którym występował z bratem Piotrem. Teraz przyjechał z Bartkiem Jończykiem. Razem stworzyli duet na dwie gitary i wokal.

Poezja okraszona muzyką

W piątek 8 marca o godz. 18 organizatorzy zapraszają do hali na spotkanie autorskie z miejscową poetką Krystyną Misterkiewicz, mieszkanką Słupówka oraz na koncert Emilii Pawłowskiej pt. „Akustycznie”. Jak dowiadujemy się - pochodząca spod Więcborka wokalistka zaprezentuje w Mroczy wybrane utwory z albumu „Czas nas uczy pogody” oraz ze swojego autorskiego albumu „Niebo nad jeziorem”. Akompaniować jej będzie Igor Nowicki.

Bydgoszczanie na scenie

Kilka dni później 9 marca o godz. 18 posłuchać będzie można w SzDK utworów z repertuaru zespołu ABBA, Krystyny Prońko, Anny Marii Jopek, Justyny Steczkowskiej i innych znanych wokalistów w wykonaniu Sary Powagi i zespołu One Take Band. - Tworzą go muzycy z pasji, zawodu i wykształcenia. W skład tej grupy wchodzą studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – słyszymy w Szubinie.