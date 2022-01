W Wielkim Pułkowie osobówka zderzyła się z łosiem. Trzy osoby z obrażeniami, łoś nie przeżył

W sobotę, 15 stycznia ok. g. 19 na trasie Toruń-Brodnica w Wielkim Pułkowie w powiecie wąbrzeskim doszło do zderzenia osobowej skody z łosiem. O zdarzeniu natychmiast poinformowani zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Jak ustalili funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce zdarzenia, 34-letnia kobieta na prostym odcinku drogi uderzyła w łosia, który wtargnął na jezdnię wprost przed jadący pojazd. Zwierzę zginęło na miejscu. Samochód osobowy natomiast wylądował ok. 200 metrów od drogi. Przy aucie funkcjonariusze zastali 34-letnią kobietę z dwójką małych dzieci w wieku 6 i 3 lata. Wszyscy w wyniku zdarzenia doznali obrażeń - mieli krwawiące rany na twarzy i głowie. Policjanci udzielili im pomocy przedmedycznej, a po przyjeździe na miejsce zdarzenia rannymi zajęli się medycy z Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy przetransportowali te osoby do szpitala. Po badaniach przeprowadzonych w szpitalu okazało się, że zarówno kobieta, jak i dzieci nie odniosły poważnych obrażeń.