W Wieńcu Zdroju będą kolejne inwestycje. Z myślą o kuracjuszach

Uzdrowisko w podwłocławskim Wieńcu Zdroju, od kiedy właścicielem został biznesmen Krzysztof Grządziel, za sprawą podjętych inwestycji zmieniło się nie do poznania. Kuracjuszy z całej Polski przyciąga między innymi Jutrzenka Medical Spa - nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku kompleks, jeden z najbardziej luksusowych obiektów uzdrowiskowo-sanatoryjnych w Polsce.

Alle w związku z zapowiadanymi zmianami dotyczącymi leczenie sanatoryjnego, gmina Brześć Kujawski w porozumieniu z uzdrowiskiem Wieniec Zdrój zdecydowała się na kolejne inwestycje, których celem jest poprawa atrakcyjności Wieńca Zdroju. - Chodzi o to, żeby w sytuacji, gdy to kuracjusz będzie wybierał miejce leczenia sanatoryjnego, w uzdrowisku znajdującym się na terenie naszej gminy znalazł to, czego oczekuje, żeby właśnie wybrał kurację w Wieńcu Zdroju - wyjaśnia Damian Chełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego.

Dzięki porozumieniu z uzdrowiskiem gmina Brześć Kujawski otrzymała tereny, na którym zostanie wybudowana tężnia solankowa. Ale nie będzie to mini-tężnia, lecz obiekt z prawdziwego zdarzenia, podobny do tego, jaki znajduje się w Ciechocinku czy Inowrocławiu. Tężnia w Wieńcu Zdroju będzie miała 86 metrów długości, solanka pochodzić będzie z odwiertu. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych. - Umowa na budowę tężni została zawarta, obecnie teren pod budowę jest przygotowywany- mówi zastępca burmistrza. I dodaje, że obiekt ma być gotowy do 30 listopada.

Do końca roku w Wieńcu Zdroju w sąsiedztwie tęźni solankowej ma także stanąć amfiteatr na kilkaset miejsc, w którym odbywać się będą koncerty. Ponadto gmina Brześć Kujawski planuje wybudowanie w pobliżu tężni placu zabaw. Wszystkimi tymi inwestycjami na zarządzać powołana przez gminę spółka.

Dodajmy, że gmina Brześć Kujawski jako gmina uzdrowiskowa otrzymała na wzbogacenie infrastruktury w Wieńcu Zdroju 17 milionów złotych dofinansowania.