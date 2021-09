W Zalesiu powstanie boisko wielofunkcyjne. Nie sala gimnastyczna. Premier się zgodził

Samorząd wystąpił do premiera o zgodę na zamianę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu na budowę mniej kosztownego boiska wielofunkcyjnego. Premier wyraził zgodę na taką inwestycję.

- Będziemy chcieli mniej więcej za tę kwotę zrealizować boisko wielofunkcyjne, które będzie miało sztuczną nawierzchnię, boisko do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, boisko do koszykówki. Całość będzie też ogrodzona, tak aby móc tam bezpiecznie realizować zajęcia z wychowania fizycznego – dodaje burmistrz.