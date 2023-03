W Zielonej Górze podziękowali Piotrowi Protasiewiczowi [zdjęcia]

W sobotę w Zielonej Górze Protasiewcz na tor już nie wyjechał. Pełnił rolę gospodarza, a w studiu Canal+5 komentował wydarzenia na torze razem z Tomaszem Gollobem, z którym przez lata rywalizował, ale też współpracował na torze za czasów wspólnych startów w Polonii Bydgoszcz.

- Trochę się denerwuję, nawet bardziej niż wtedy, kiedy sam startowałem. Dziękuję za dziękuję za przybycie, za to, że mogę w takim gronie zakończyć na dobre moją sportową przygodę - zwrócił się do kibiców przed zawodami. - Dziękuję też moim kolegom z toru za przyjazd na zawody, a także wszystkim sponsorom, mojemu teamowi, ale przede wszystkim moim najbliższym: żonie, dzieciom, tacie - mówił wzruszony.

Dla ludzi, którzy wspierali go przez lata, Protasiewicz miał upominki. On z kolei prezenty otrzymał od kolegów z toru. Przemysław Pawlicki na przykład przekazał mu... leżak, do odpoczynku na "emeryturze". Były też pamiątkowe obrazy, zabawne koszulki i upominki z elementami żużlowego sprzętu.