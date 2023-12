W miejscowości Złotniki Kujawskie (powiat inowrocławski) na skrzyżowaniu ulic Kasztanowa i Powstańców Wielkopolskich ok. 9.30 doszło do zderzenia auta osobowego marki Opel z ciężarówką marki Scania. Kierowca samochodu osobowego trafił na badania do szpitala wraz ze znajdującą się w aucie pasażerką. Na miejscu działały służby ratownictwa medycznego, policja oraz straż pożarna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia. W wyniku wypadku jedno z aut uszkodziło słup telefoniczny.

Jak informuje oficer prasowy KPP Inowrocław, Izabella Drobniecka, droga jest już przejezdna, utrudnienia trwały ok. godziny.