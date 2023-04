W Złotopolu zabrali się za wspólne malowanie jajek. Wyszły im piękne pisanki! Małgorzata Chojnicka

Trudno znaleźć tak zgrane sołectwo, jakim jest Złotopole w gm. Lipno. Kilka dni temu mieszkańcy spotkali się w świetlicy wiejskiej, by wspólnie przygotować pisanki. Była to wielka frajda nie tylko dla dzieci. Jajka zostały wcześniej ugotowane w wodzie z łuskami cebuli i pięknie się zabarwiły. Należało już je tylko ozdobić wzorkami według własnego pomysłu. Przed włożeniem jajek do wody można namalować na nich wzroki roztopionym woskiem. Po ugotowaniu będą od razu piękne.