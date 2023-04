Śmigus-dyngus w Złotopolu w gm. Lipno jak się patrzy – wodą polewano się wiadrami! Zobacz zdjęcia Małgorzata Chojnicka

Mieszkańcy Złotopola w gm. Lipno tylko nabierają rozpędu w podtrzymywaniu dawnych zwyczajów. Po malowaniu jajek przyszedł czas na śmigus-dyngus. By tradycji stało się zadość, ruszyli do jastrzębskiego dworku Różyckiego. Tam po powitaniu przez „dziedzica” Jastrzębia urządzili dyngus jak się patrzy. Wodą polewano się wiadrami. Była to kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu na dobrej zabawie.