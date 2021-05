Wakacje 2021 - uwaga na emaile ze zniżkami i rabatami za noclegi czy podróże

Według analityków Fortinet należy się spodziewać wzmożonej liczby oszustw z ofertami zniżek na bilety lotnicze, pakiety wakacyjne, hotele itd.

- W miarę zdejmowania kolejnych restrykcji powrócą zagrożenia, których nie widzieliśmy w 2020 roku, ale znamy je z lat ubiegłych. Musimy liczyć się z tym, że pojawią się pod nowymi postaciami. Ataki phishingowe będą odwoływały się do tego, co znajduje się aktualnie w centrum uwagi. W tym roku mogą to być podróże czy promocje w restauracjach – przestrzega Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.