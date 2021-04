Wakacje w pandemii za półdarmo. Gdzie można polecieć tanio i bez testu na koronawirusa?

Polecamy także: Gdzie polecieć na wakacje 2021? Gdzie test, gdzie kwarantanna, a gdzie można bez niczego? [GALERIA]

- Bardzo dobrze wspominam wycieczki organizowane przez biura podróży. Latałam na first minute, ale też na last minute – wspomina Magda, studentka z Bydgoszczy. - Według mnie o wiele lepszym rozwiązaniem jest okazja first minute. Najczęściej biura podróży oferując takie wycieczki gwarantują niezmienność ceny. Oznacza to mniej więcej tyle, że nawet oferty last minute nie mogą być od nich tańsze. Jeśli już do takiej sytuacji dojdzie, to biuro podróży zwraca nadwyżkę klientowi.