Wakacyjna mapa wypadków znowu rusza. Oby nie była zbyt tragiczna!

Bieżąca wizualizacja mapy ma zwrócić uwagę na skalę tragedii na polskich drogach, skłonić kierowców do refleksji, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Gazeta Pomorska” jak zwykle podejmuje tę dyskusję.

Na DK 10 zginęła czteroosobowa rodzina

Na pewno na wszystkich normalnie myślących ludziach zrobiła wrażenie ubiegłoroczna tragedia, do której doszło 12 sierpnia ok. 16.45 na drodze krajowej nr 10 na wysokości podbydgoskiego Emilianowa.

53-letni kierowca toyoty zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na przeciwny pas ruchu, uderzył w ciężarowego DAF-a z naczepą, a następnie uderzył w jadącego za nim volkswagena. Wytrącona na skutek uderzenia ze swojego kierunku jazdy ciężarówka zjechała na przeciwny pas i zderzyła się czołowo z osobową skodą. Na miejscu zginęło dwoje nastolatków oraz ich 47-letni ojciec. 44-letnia kobieta, matka dzieci i żona kierowcy, trafiła do szpitala, ale zmarła następnego dnia. Rodzina wracała z wakacji w Bieszczadach do swojego domu w Kaczorach pod Piłą.

Rok temu zginęło 20 osób

Podczas ubiegłorocznych wakacji na drogach całego kraju doszło do 375 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w tym w Kujawsko-Pomorskiem do 11. To jednak tylko liczba wypadków, zaś ich rzeczywiste skutki były w wielu miejscach znacznie poważniejsze – w jednym wypadku może przecież stracić życie, jak pod Emilianowem, kilka osób.

W naszym regionie wakacji (licząc od piątku 24 czerwca) nie przeżyło 20 uczestników ruchu ruchu drogowego, a rany odniosły 193 osoby. Wydarzyło się 170 wypadków.

Cały 2022 rok zakończył się taką statystyką: 774 wypadków, 103 ofiary śmiertelne, 859 rannych.

W tym roku do 19 czerwca na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 318 wypadków (to o 31 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w których zginęło 41 osób (o 10 mniej), a rany odniosło 340 (o 42 mniej).