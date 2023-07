Wakacyjna praca. Jakie oferty ma Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu?

Jeśli chodzi o aktualne oferty to można "porwać" się na wyjazd nad morze i pracować w marketach. Oferta dotyczy nadmorskich miejscowości na całym Wybrzeżu. Pracodawca zapewnia nocleg. Jest to praca do osób pełnoletnich. A zarobek? Nawet do 6 tys. zł! Należy posiadać książeczkę z aktualnym badaniem Sanepidu. Zainteresowani będą wykonywali pracę zarówno "na kasie" czy przy wykładaniu towaru. Wszystko w zależności od potrzeb.

Ci, którzy wolą zostać na miejscu, mają szansę zarobić w grudziądzkich i podgrudziądzkich zakładach pracy. - Oferta dotyczy lekkich prac na produkcji i głównie młodzież w takich przypadkach jest zatrudniana na okres urlopów stałych pracowników - wyjaśnia Elżbieta Olejnik z Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP w Grudziądzu.