Walka o igrzyska w cieniu gry o medale. Wysoka stawka MP w Bydgoszczy PS

Łukasz Szeląg

Najpierw kwalifikacje do reprezentacji olimpijskiej, a dzień później walka o medale mistrzostw Polski – tak wygląda porządek startów najlepszych krajowych kajakarzy w Bydgoszczy. Od piątku na torze regatowym na Brdyujściu zobaczymy całą czołówkę polskich sprinterów. Wielkie emocje wzbudzają zwłaszcza eliminacje do kadry na igrzyska. – Pod kątem psychicznym będą to ciężkie zawody, ale cierpliwie czekamy na piątek – mówi kajakarka Helena Wiśniewska, brązowa medalistka olimpijska z Tokio.