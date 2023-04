Walka o "Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim rozgorzała na dobre

Stoper trzecioligowego Zawiszy zadziwia skutecznością od początku rundy wiosennej. Wygrał marcową edycję z trzema golami. W kwietniu po dwóch meczach już wyrównał ten dorobek. Za jego plecami były zawiszanin - Oskar Furst, który zaliczył cztery gole dla czwartoligowej Noteci Łabiszyn. Na podium są jeszcze Piotr Okuniewicz z Zawiszy i Amarildo Jr z Olimpii Grudziądz z dwoma punktami. Byłby na niej także inny grudziądzanin Kamil Kurowski, ale nie wiedzieć czemu sędziowie jednego z jego goli strzelonych Jarocie Jarocin zaliczyli jako trafienie samobójcze bramkarza. Władze grudziądzkiego klubu będą się odwoływały do odpowiednich komórek w PZPN, by przywrócić bramkę Kurowskiemu, tym bardziej, że był to niecodzienny gol, bo strzelony bezpośrednio z rzutu rożnego!

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowanego w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.