„Wampirka z Pnia” będzie miała twarz. Rekonstrukcji podjął się Oscar Nilsson, światowej klasy specjalista ze Szwecji

Znalezisko stało się wielką sensacją i odbiło się echem na całym świecie. I choć od odkrycia minęło trochę czasu wciąż trwają badania, które ujawnić mają jak najwięcej faktów. Ustalono, że kobieta miała od 17 do 20 lat i około 160 cm wzrostu. Z pewnością obawiano się jej po śmierci, stąd sierp i kłódka, by nie powstała z grobu.

- Kobietę pochowano z wielką starannością. Na głowie miała czepek z jedwabiu, materiał bardzo drogi w XVII wieku. Położono ją na poduszce, zachował się jej zarys. Świadczy to o wysokim statusie społecznym – informował nas wówczas prof. Dariusz Poliński, pod kierunkiem którego prowadzono prace.

Czaszka „wampirki z Pnia” w 3D

- Wykonano tomografię i skan czaszki. Dr Łukasz Czyżewski z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu przygotował pliki 3D, które trafiły do Stowarzyszenia Robisz.to i pracowni w Warszawie. Tam powstał wydruk 3D czaszki w skali 1:1, na którym pracował będzie Oscar Nilsson - informuje Magdalena Zagrodzka, prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Ewolucja.

To właśnie toruńskie stowarzyszenie, w którym działają także mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska, z pomocą sponsorów sfinansuje projekt rekonstrukcji twarzy.

- To wyjątkowe znalezisko. Nie znam pochodzenia etnicznego kobiety, ale w najbliższych tygodniach powinno się to wyjaśnić. Nie ma ona oznak niedożywienia. Mogą być pewne symptomy przebytych chorób, ale tego też jeszcze nie wiem. Czekam na wyniki badań DNA i badań izotopowych. Kolejna rzecz bardzo dla mnie ważna to status społeczny – podkreśla Oscar Nilsson.