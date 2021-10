Wandale niszczą Sępólno. Jedno miejsce upodobali sobie najbardziej. Mamy zdjęcia

„Pocztówki z wakacji” w Sępólnie Krajeńskim opublikowało Centrum Sportu i Rekreacji na swoim facebookowym profilu. I niestety, nie są to piękne krajobrazy, jakie roztaczają się nad krajeńskimi jeziorami i lasami. To zdjęcia z sezonu turystycznego, który właśnie minął i pamiątki pozostawione przez… No właśnie kogo? Turystów czy miejscowych? Dzieci, młodzież, dorosłych? Na pewno chuliganów i wandali, nieszanujących pracy drugiego człowieka.