Ważą się losy burmistrza Mroczy. W niedzielę 5 grudnia mieszkańcy pójdą do urn

- Referendum będzie kosztowało podatników od 60 do 70 tysięcy złotych. Zakładając, że wybrany zostanie nowy burmistrz jego wynagrodzenie w stosunku do aktualnego zastępcy burmistrza wzrośnie według mnie o co najmniej 3 tysiące złotych miesięcznie. Na pewno powoła on zastępcę, który – według mnie - otrzyma wynagrodzenie w wysokości około 9 tysięcy złotych. Po podliczeniu tych kwot, zakładając, że urzędować będą 20 miesięcy, otrzymujemy 310 tysięcy złotych. Czy nas na to stać? Czy nie lepiej poczekać do końca kadencji i nie robić zamieszania – pytał przed głosowaniem Zbigniew Przybylski.