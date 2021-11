Jarmarki świąteczne także za rogatkami Bydgoszczy. Co przygotowały gminy? Zobacz

Do „Jarmarku Bożonarodzeniowego” szykuje się m.in. gmina Szubin. Rok temu z powodu pandemii impreza została odwołana. Jak będzie w tym roku? Organizator wydarzenia, a jest nim Szubiński Dom Kultury, wciąż wierzy, że świąteczne spotkanie na rynku dojdzie do skutku.

Zgłoszenia do 10 grudnia

Już w październiku zwrócono się z apelem do potencjalnych wystawców, którzy mają w swojej ofercie wyroby świąteczne, by wzięli udział w tej imprezie. Mogą się oni zgłaszać jeszcze do 10 grudnia. Sam „Jarmark Bożonarodzeniowy” odbyć się ma w Szubinie na rynku w niedzielę 19 grudnia w godz. 15-19.