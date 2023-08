Ważna informacja dla kierowców. Tak będzie funkcjonował płatny odcinek A1 w długi weekend

Taka przyjemność – zwolnienie z opłat wszystkich kategorii pojazdów we wszystkie weekendy na administrowanym przez Gdańsk Transport Company odcinku A1 zwanym AmberOne (Bursztynowa) – jest udziałem kierowców (i pasażerów) od 1 lipca do poniedziałku 4 września. Tak zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury.

W zwykłe weekendy szlabany na bramkach podnoszą się w piątki od godz. 12.00, a opadają w poniedziałki chwilę po godz. 14.00. Jednak w poniedziałki o godz. 12.00 bramki wjazdowe są zamykane i trzeba normalnie pobrać bilet.

Jak wyjaśnia koncesjonariusz autostrady - Gdańsk Transport Company - to oznacza, że kierowcy wjeżdżający na autostradę w poniedziałki po godzinie 12.00, pobierają bilety wjazdowe i jeśli dojadą do wybranych bramek zjazdowych przed ich zamknięciem do godziny 14.00, opuszczą autostradę bez uiszczania opłaty (mimo posiadania biletu).