Wybierasz się nad morze? Podpowiadamy gdzie i o jakich porach są największe korki

W przypadku wjazdu do stolicy Trójmiasta zwracajmy uwagę na przebudowę węzła Gdańsk Południe (w związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej). W przypadku węzłów Gdańsk Osowa - Gdańsk Owczarnia utrudnienia występuję wyłącznie w dni robocze w godzinach nocnych (19.00-5.00), co spowodowane jest montażem ekranów akustycznych. Poza tymi godzinami ruch odbywa się w normalnym przekroju 2x2 w każdym kierunku.

Godziny poranne (7.00-9.00) i popołudniowe (15.00-18.00) to najbardziej newralgiczne pory dnia na głównych drogach dojazdowych nad morze w województwie pomorskim – przestrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W weekendy Bursztynową za darmo

Z Włocławka, Torunia, Grudziądza, a także – za pośrednictwem trasy S5 – ze Żnina, Bydgoszczy i Świecia najlepszą trasą nad Wybrzeże Gdańskie jest autostrada A1, od Nowych Marz działająca jako płatna Amber One (Bursztynowa).

Na autostradzie A1 na południe od Gdańska wyniki pomiarów z ubiegłego roku poza sezonem wykazywały 20-30 tys. pojazdów na dobę, a w weekendy wakacyjne 46 tysięcy. Oznacza to, że podczas wakacji na tych drogach jest nawet ponad dwukrotnie więcej pojazdów niż poza sezonem.

Warto przypomnieć, iż Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało, że w wakacyjne weekendy aż do poniedziałku 4 września, ten odcinek A1 zwolniony jest z opłat dla wszystkich rodzajów pojazdów. Autostrada jest bezpłatna od każdego piątku od godz. 12.00 do poniedziałku do 14.00.

Jak informuje Anna Kordecka, rzecznik Gdańsk Transport Company (koncesjonariusza płatnej autostrady), w trakcie darmowych weekendów ruch na placach poboru opłat Nowa Wieś i Rusocin odbywa się 3 wjazdami i 3 zajazdami. Na większych stacjach poboru opłat jak Lubicz, Nowe Marzy ruch odbywa się 2 wjazdami i 2 zjazdami, natomiast na pozostałych stacjach jednym wjazdem i jednym zjazdem.