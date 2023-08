Śmierć nie ma wakacji, wciąż kosi na kujawsko-pomorskich drogach

Każdy punkt to ludzka tragedia

Poprawia się za to kultura jazdy w terenie zabudowanym, co dotyczy zwłaszcza udzielania pierwszeństwa pieszym na oznakowanych przejściach. Mimo to, jak donoszą nam czytelnicy, i tak zbyt często zdarzają się przypadku niezatrzymania się aut, gdy na sąsiednim pasie ruchu pojazdy zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych. A to szczególnie niebezpieczne, bo pieszy, przekonany że bezpiecznie przejdzie, nagle staje oko w oko ze śmiercią – ta zwykle przemyka mu przed stopami, albo kosi i to dosłownie.