Ważne decyzje w sprawie 800 plus na dziecko. Premier zapowiada co dalej z pomysłem

Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

To musisz wiedzieć o 800 plus na dziecko. Ważne decyzje przekazał premier Morawiecki

Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania…

W poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk zaproponował, aby przyjąć decyzję o waloryzacji 500 plus przed wyborami - tak, żeby "stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024". W środę klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Przewiduje on waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br.

"Wiadomo, że słynny oszust z Platformy wszystko może powiedzieć. Wcześniej sobie kpił, gdzie są te pieniądze zakopane" - powiedział z kolei premier. "My pokazujemy realny harmonogram" - dodał Morawiecki podczas środowej konferencji.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany w środę w TVP1, czy prezydent podpisałby ustawę waloryzującą 500 plus do 800 złotych, powiedział, że prezydent nigdy nie miał problemu, żeby podpisywać ustawy, które są korzystne dla polskiego społeczeństwa i polskich rodzin.(PAP)