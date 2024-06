Ważny termin w sprawie wypłat 800 plus. Jeśli go przegapisz, stracisz świadczenie! ZUS przypomina

- Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE zostało mu założone automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze przekazano dane do logowania na to konto – przypomniał rzecznik ZUS.