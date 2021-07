Waży się sprawa kary dla senatora Antoniego Mężydły za poparcie kandydata PiS na prezesa IPN

Decyzję klubu poznamy najwcześniej za dwa tygodnie. - Poprosiłam pana senatora o wyjaśnienie dlaczego głosował w taki sposób – mówi rzecznik dyscypliny w klubie KO Izabela Mrzygłocka. - Po przeczytaniu tego wyjaśnienia, zaproponuję karę. Bo na pewno, w związku z tym, że pan senator nie zastosował się do dyscypliny, karę będzie musiał ponieść. Myślę, że to wyjaśnienie powinno wpłynąć do końca tygodnia. Wówczas zaproponuję karę z naszego katalogu kar i przedstawię ją kolegium do zatwierdzenia.