Wda Świecie jesienią rządziła na boiskach w IV lidze kujawsko-pomorskiej

Już przed rozpoczęciem sezonu większość obserwatorów wieszczyła, że głównym faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach i wywalczenia awansu do III ligi będzie Wda. Działacze ze Świecia zbudowali prawdziwy dream team jak na tą klasę rozgrywkową. Jednak trzeba to było potwierdzić na boisku, co podopieczni Krzysztofa Urtnowskiego zrobili prawie idealnie. Świecianie przegrali zaledwie jeden mecz. Sposób na nich znaleźli piłkarze Cuiavii Inowrocław, którzy wygrali 1:0 i to na boisku Wdy. W pozostałych spotkaniach piłkarze ze Świecia pewnie wygrywali, strzelając rywalom średnio po trzy gole. Liderem w ofensywnie jest Michał Kalitta, któłry zdobył aż 22 bramki i jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji strzelców.

Drugi Chemik Bydgoszcz traci do ekipy ze Świecia 9 punktów i trudno przypuszczać, by wiosną zdołał wyprzedzić Wdę. Tym bardziej będzie o to trudno, że w Świeciu już teraz, a właściwie od początku sezonu, wszystko podporządkowali awansowi. Jest duże pragnienie, by Wda wróciła w szeregi trzecioligowców. Przypomnijmy, że występowała na tym poziomie rozgrywek nieprzerwanie od sezonu 2009/10 do wycofania zespołu na początku 2020 roku.