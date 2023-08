We Włocławku ciężarówka potrąciła rowerzystkę. Kobietę do szpitala zabrało LPR (iwo)

W poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r., we Włocławku doszło do potrącenia rowerzystki. Kierowca pojazdu ciężarowego wykonywał w tym czasie manewr skrętu w prawo. Policja ustala, jak doszło do zdarzenia.