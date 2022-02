We Włocławku pacjent zaatakował ratowników medycznych, zniszczył sprzęt w karetce! Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło 6 lutego wieczorem przy ul. Piekarskiej we Włocławku. Dyżurny policji skierował tam patrol po otrzymaniu zgłoszenia o awanturującym się w karetce pogotowia pacjencie. Mężczyzna miał być agresywny wobec ratowników medycznych, którzy przyjechali do niego na wezwanie.