We Włocławku trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024

Tyle jest do wydania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

W tegorocznej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego do wydania jest łącznie 5,3 mln złotych w trzech kategoriach:

Taki jest termin głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Głosowanie w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, wystartowało w piątek 23 czerwca 2023 roku. Na zagłosowanie mieszkańcy mają czas do poniedziałku 10 lipca 2023 r. Mieszkańcy zgłosili 40 projektów, pozytywną weryfikację przeszło 29 z nich.

Lista projektów poddanych pod głosowanie dostępna jest na stronie internetowej poświęconej Włocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu , a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Co istotne, głosować można tylko elektronicznie.

Kto może głosować na zgłoszone projekty?

Ze względu na wprowadzenie wyłącznie takiej formy głosowania, mieszkańcy Włocławka mogą skorzystać z pomocy i bezpłatnego dostępu do komputera z łączem internetowym w budynku Urzędu Miasta w pok. 102 przy Zielonym Rynku oraz we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.