Wędka w proszku [komentuje Adam Willma]

I tak na przykład w Pomorskiem funkcjonariusze zrewidowali chałupę pewnemu kolekcjonerowi. Znaleźli w niej jakieś żelastwa, ale oprócz tego trochę starych książek. I te książki, jako bezcenne starodruki, bidakowi zabrali, żeby „przekazać do odpowiednich instytucji”. Najzabawniejsze jest to, że „starodruki” (w tym 3 tomy „Żywotów świętych”) okazały się masówką głównie z XIX i początku XX wieku. Niemieckie biblioteki co jakiś czas upraszają czytelników, żeby zabierali sobie tego typu literaturę za darmo, chroniąc ją przed przemiałem na makulaturę.

Drugim sposobem na podreperowanie policyjnego ego jest uderzenie w kartele narkotykowe. Na przykład w kartel z Pakości: „Unoszący się zapach konopi doprowadził policjantów do pobliskiego garażu, do którego również zajrzeli. Ujawnili tam namiot, a w nim plantację marihuany”. Co prawda w namiociku, w którym ukrywała się plantacja, jedna osoba mogłaby się przespać wyłącznie na stojąco, ale jaka Pakość, taki kartel.