Wesela w Polsce tylko do 50 osób? GIS chce kolejnej zmiany obostrzeń i nowych ograniczeń

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zapowiedział w Radiu ZET rekomendacje odnośnie zmiany w weselach.

GIS przygotowuje nowe rekomendacje dotyczące organizacji ślubów i wesel.

Według zaleceń, które dziś zostały przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, liczba gości weselnych ma się zmniejszyć do 50 osób. Planowane jest także wprowadzenie obowiązku rejestracji weselników.

- Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób - mówił Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas na antenie Radia ZET, Główny Inspektor Sanitarny.

GIS rekomenduje zmiany w weselach:

zmniejszenie liczby gości weselnych do 50 osób

obowiązek rejestracji weselników

Powyższe zmiany miałyby obowiązywać w całej Polsce, a nie tylko w tzw. czerwonej strefie.

Rejestracja uczestników wesela ma ułatwić dochodzenie epidemiologiczne.