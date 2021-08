Wiara. Pielgrzymi z Inowrocławia, Gniewkowa, Janikowa, Mogilna, Żnina... są już w pobliżu Jasnej Góry. Zdjęcia

Od 28 lipca pielgrzymi z Inowrocławia, Kruszwicy, Gniewkowa, Janikowa, Mogilna, Żnina i innych zakątków archidiecezji gnieźnieńskiej podążają do sanktuarium maryjnego w Częstochowie. Dotrą tam już w najbliższy czwartek, 5 sierpnia po pokonaniu wielu kilometrów, nawet ponad 300, jak w przypadku pielgrzymki, która wyruszyła z gnieźnieńskiej prymasowskiej katedry. Niewiele mniej kilometrów zaliczą pątnicy z grupy pielgrzymki promienistej, podążającej m.in. z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.

Dodajmy, że pielgrzymka promienista została zapoczątkowana w 1960 r. przez ks. Wojciecha Dzierzgowskiego, ówczesnego ojca duchownego seminarium duchownego w Gnieźnie, a później proboszcza inowrocławskiej parafii Zwiastowania NMP. Miało to miejsce w czasie, kiedy diecezjalne pielgrzymki były przez władzę ludową zakazane. Do Częstochowy wyruszały tylko małe grupki wiernych. I to drogami bocznymi.