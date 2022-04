Wiatr zerwał dach świetlicy w powiecie brodnickim. Okazało się, że jest ukryta przyczyna

Przypomnijmy, że 19 lutego 2022 r. strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali ok. 150 razy, aby usuwać skutki silnego wiatru, w tym m.in. do miejscowości Ciche, gdzie przez wiatr zerwany został dach świetlicy wiejskiej, który z kolei uszkodził samochód strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichem. Radny Mariusz Jakubowski, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej rady gminy w Zbicznie przekazał podczas ostatniej sesji tej rady w środę, 27 kwietnia, że 20 kwietnia uczestniczył z inżynierem projektantem i pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oględzinach i szacunku zniszczeń wywołanych przez wichurę na dachu świetlicy wiejskiej w Cichem.

- mówił Mariusz Jakubowski, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej rady gminy Zbiczno.

Warto dodać, że na budynku świetlicy w Cichem są dwie konstrukcje dachu: jedna nad salą taneczną oraz kolejna nad sceną. I to właśnie konstrukcja nad sceną podniosła się, ponieważ podczas remontu dokonanego kilkanaście lat temu nie została przymocowana do ścian, do konstrukcji murowanej. - Dach był położony na wymurowanych ścianach i nie był przymocowany do tych ścian. To musiało prędzej czy później się podnieść - dodał radny Mariusz Jakubowski.

Także kominy wentylacyjne w świetlicy nie zostały poprawnie wykonane - są otwarte, a powinny być zamknięte, bo woda cieknie do kominów podczas obfitych opadów deszczu czy śniegu, przez co woda zalega w kratkach ściekowych.

Aktualnie projektowana jest część uszkodzonego dachu. Według radnego właśnie teraz teraz, gdy jedna część dachu nie jest naprawiona i dzięki temu jest dostęp do tej drugiej należy sprawdzić, czy pozostała dachu jest dobrze wykonana. - Przestrzegam, że trzeba odbierać budowy należycie - reasumował radny.