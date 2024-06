Trąba powietrzna, która burzy murowane domy i miota pociągiem. Czy może być w Kujawsko-Pomorskiem? xawi

Przerażające obrazki z zerwanymi dachami są jeszcze niczym w porównaniu do zniszczeń, jakie powoduje tornado F4 FOT. PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKAPRESSE

Zerwane dachy to nie wszystko. Większość tornad zrywających dachy w Polsce w Polsce to zaledwie poziom 3 w międzynarodowej klasyfikacji. A stopni jest aż 12. Ostatnie to już apokalipsa.