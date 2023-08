Widoki jak z Kapadocji. Balony będą latały nad Grudziądzem. Przygotowano atrakcje dla mieszkańców [harmonogram, atrakcje]

W kolejne dni dla mieszkańców będą pikniki balonowe z atrakcjami i animacjami dla całych rodzin. - Będzie coś czego do tej pory jeszcze nie było: loty balonem na uwięzi. Każdy kto będzie miał ochotę się wznieść będzie mógł z tego skorzystać - zachęcają do udziału w fiestach balonowych organizatorzy.

Ponadto każdego dnia od wtorku do piątku będziemy mogli na niebie wypatrywać zawodników, którzy będą rywalizowali o tytuł Mistrza Świata Juniorów w Lotach Balonem . Loty zawodnicze będą odbywały się wczesnym rankiem między godz. 6.30 a godz. 8 i popołudniami między godz. 18 a godz. 21.30. Są one uzależnione bezwzględnie od pogody.

Parkingi wokół plaży miejskiej w Rudniku będą zamknięte. Więcej kursów linii "R"

Co ważne! W dniach 21-27 sierpnia zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii autobusowej „R” ze względu na to, że parkingi wokół plaży miejskiej w Rudniku będą zamknięte ponieważ będą tu stacjonowały auta drużyn zawodniczych z balonami. Kursy autobusami będą odbywały się w tych dniach co ok. pół godziny. Rozkład jazdy zamieszczamy: TUTAJ