"Widziałem busa w...". Ruszył nieoficjalny sezon transferowy w ekstralidze. Sprawdzamy fakty i plotki

Sypnęło kontraktami w PGE Ekstralidze po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Na rynku wciąż są jednak grube ryby do złowienia. Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow to największe nazwiska. Kto podpisał nową umowę, a kto rozważa zmianę klubu? Zaglądamy na kulisy żużlowego rynku transferowego >>>Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska