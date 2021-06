Więcbork. Mikołaj Paterek i Chór Lutnia z Nagrodą Rycerzy 2020. Wanessa Gorgoń i Karol Szmidt z wyróżnieniami. Zdjęcia

Burmistrz Więcborka podczas otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej wręczył nagrody i wyróżnienia Rycerz 2020 w dziedzinie sportu i kultury. Nagrodę Rycerz 2020 otrzymali Mikołaj Paterek i Chór Lutnia. Wyróżnienia trafiły do Wanessy Gorgoń i Karola Szmidta. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne.

Od 2016 roku podczas Balu Sportu i Kultury w Więcborku burmistrz nagradza osoby, które wyróżniły się w dziedzinie sportu i kultury. Pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie balu zimą, lecz na wręczenie laureatom nagród i wyróżnień Rycerzy Sportu i Kultury 2020 roku wykorzystano otwarcie centrum aktywności lokalnej przy ul. Rybackiej. Mikołaj Paterek - Nagroda Rycerz Sportu 2020 Rycerzem Roku 2020 w dziedzinie sportu został Mikołaj Paterek, młody sztangista, który nie tak dawno otrzymał również nagrodę Sportowca Roku 2020 Gminy Sępólno. Mikołaj jest mieszkańcem Więcborka, ale reprezentuje Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” Sępólno Krajeńskie. Trenuje w sekcji podnoszenia ciężarów pod czujnym okiem ojca i trenera Przemysława Paterka. 16-latek uprawia wiele dyscyplin sportowych, m.in. piłkę nożną, pływanie, ale to właśnie w podnoszeniu ciężarów Mikołaj odnosi największe sukcesy. W 2020 roku zajął 7. miejsce w Pucharze Świata On-line Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 17 w Ciechanowie, 1. miejsce w Mistrzostwach Polski LZS Młodzików do lat 15 w Zamościu, czy choćby 1. miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików do lat 15 w Lubrańcu. Młody sztangista był także laureatem nagrody Rycerz Roku 2019. Za osiągnięte wyniki sportowe został nią uhonorowany po raz kolejny.

Chór Lutnia - Nagroda Rycerz Kultury 2020 W dziedzinie kultury nagroda Rycerz Roku 2020 powędrowała do Chóru Lutnia. To stowarzyszenie jest kontynuatorem 100-letniej tradycji chóralnej w Więcborku. To chór mieszany, w skład którego wchodzą mieszkańcy gminy Więcbork.

-Dzięki pracy chórzystów i dyrygenta chór jest doceniany przez różne gremia z całej Polski. Efektem tych działań są liczne nagrody, np. Srebrne i Brązowe Pasmo na ogólnokrajowych festiwalach chóralnych. Chór Lutnia wydal też dwie płyty. W 2020 roku pomimo panującej pandemii odbył trasę koncertową Bydgoszcz- Kalwaria Zebrzydowska – Kraków Łagiewniki- Jasna Góra . Najważniejszym punktem tej trasy było uświetnienie mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Msza transmitowana była w programie pierwszym Telewizji Publicznej. Chór uświetnia gminne uroczystości państwowe i kościelne. Ma na swoim koncie występ w Łazienkach Królewskich w Warszawie – wymieniał wiceburmistrz Jacek Masztakowski.

Nagrodę w imieniu chóru odebrał pan Jacek Krzyżanowski.

Karol Szmidt - Wyróżnienie Rycerz Kultury 2020 Wyróżnienie Rycerza Kultury trafiło do organisty i dyrygenta tegoż chóru, Karola Szmidta. Laureat od 15 lat działał w sektorze kultury, oddając się jej z pełnym zaangażowanie, W ubiegłym roku przygotował i poprowadził Letnie Prezentacje Organowe „Zacznij od Bacha”, a wspólnie z biblioteką realizował projekt „Ożywienie lokalnej kultury”. Przygotował chór lutnia do wspomnianej już trasy koncertowej. Popularyzacja kultury wysokiej, a tym samym promocja gminy Więcbork przez Karola Szmidta przyczyniły się do zdecydowania władz Więcborka o uhonorowaniu go wyróżnieniem Rycerza.

Wanessa Gorgoń - Wyróżnienie Rycerz Sportu 2020 Wyróżnienie Rycerz 2020 w dziedzinie sportu trafiło do Wanessy Gorgoń, 17-letniej sztangistki, reprezentującej Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom Więcbork”. Jej trenerem jest Marek Ksobiak. Wanessa w zeszłym roku została wicemistrzynią Polski w kategorii do 59 kg na Mistrzostwach Polski w Ciechanowie. Jest 6. zawodniczką Mistrzostw Polski Ciechanów w kategorii OPEN, najlepszą zawodniczą okręgu kujawsko-pomorskiego do lat 17 i zwyciężczynią w kategorii OPEN w Nowym Dworze Gdańskim. To zawodniczka kadry narodowej. Wanessa była już laureatką wyróżnienie Rycerz Roku 2017 i 2019.

- Cieszę się z tych ogromnych sukcesów, które odnoszą mieszkańcy naszej gminy, reprezentując nas nie tylko w gminie, powiecie, województwie, ale też na arenie krajowej. Dziękuję za wasze zaangażowanie i ciężką pracę. Bo sukcesy okraszone są mozolną pracą i hartem ducha – zwrócił się do laureatów nagród i wyróżnień burmistrz Waldemar Kuszewski.

Rycerzy nagrodzili również posłanka Iwona Kozłowska oraz starosta sępoleński Jarosław Tadych.

