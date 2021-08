Więcbork regionalną stolicą opery i śpiewu klasycznego. Mistrzowskie warsztaty i finałowy koncert [zdjęcia]

Bel canto, vibrato, Legato, staccato, sopran liryczny czy koloraturowy, dramatyczny lub heroiczny tenor. W ostatnim tygodniu lipca w Więcborku królował śpiew klasyczny, przez co miasto stało się regionalna stolicą opery i śpiewu klasycznego. To za sprawą Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych, które poprowadził pochodzący z Więcborka światowej sławy baryton Andrzej Dobber oraz Andrzej Lampert.

- Śpiewacy operowi, studenci i absolwenci akademii muzycznych w całym kraju zjechali do Więcborka z różnych stron Polski, aby szlifować technikę, wyraz artystyczny i interpretację. Zajęcia trwały długie godziny. Artyści przez pięć dni prowadzili lekcje, w czasie których wydobywali z młodych śpiewaków to, co wydawałoby się niemożliwe – informuje Joanna Soja-Tońska, dyrektorka MGOK. - Z zajęć skorzystali również najmłodsi adepci sztuki wokalnej, uczestnicy sekcji wokalnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, którzy mieli okazję poznać artystów i zgłębić tajniki śpiewu klasycznego. Z możliwości obejrzenia zajęć otwartych skorzystali mieszkańcy Więcborka zainteresowani tematyką. Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób wzięło udział w zajęciach otwartych i mogło poznać artystów osobiście.