Kult i Ira nie zagrają. Dni Sępólna i Dni Więcborka bez koncertów głównych gwiazd

Zapadły decyzje w sprawie organizacji podczas dni miasta Sępólna i Więcborka koncertów głównych gwiazd. Niestety, fani zespołów Kult i Ira będą zawiedzeni. Z powodu nadal trwających koronawirusowych obostrzeń władze miast nie zdecydowały się na organizację dużych koncertów głównych gwiazd, których wizytę odwołano również rok temu.

- Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, że nie będzie dużych imprez masowych. To oznacza, że zespół Kult nie wystąpi. Przepisy obowiązujące do końca sierpnia mówią o limicie 250 osób, nie wliczając osób zaszczepionych. Analizując całą sytuację stwierdziliśmy, że nie zrobimy koncertu otwartego – nie damy rady organizacyjnie tego weryfikować. Mieliśmy dylematy, ale taką podjęliśmy decyzję. Będzie za to dużo innych mniejszych koncertów, spotkań, widowisk, spektakli – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna