Większość radnych zgodziła się, aby dołożyć pieniądze do budowy ulicy Tatrzańskiej w Grudziądzu. PiS wstrzymało się

Władze miasta zdecydowały, że pieniądze zostaną dołożone z budżetu miasta, ale wymagało to podjęcia uchwały. I tak właśnie stało się podczas sesji 30 sierpnia. Przed głosowaniem Krzysztof Kosiński, radny PiS z osiedla Mniszek jeszcze podkreślał, jak ważna jest ta inwestycja dla mieszkańców tej dzielnicy. - Ucieszyliśmy się z tego względu że został ogłoszony przetarg i zakładaliśmy że niebawem rozpocznie się realizacja tej inwestycji, że w tym roku rozpocznie się i zostanie wykonana a teraz okazuje się, że czas realizacji ulegnie wydłużeniu. Długotrwałość i przewlekłość tej inwestycji jest ogromna. Dlaczego tak długo trwa? - dopytywał radny Kosiński.

Prezydent Grudziądza: - Nie ma mowy o opieszałości

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza odpowiadał: - Nie ma mowy o żadnej opieszałości jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. Lada moment podpiszemy umowę z wykonawcą i prace ruszą w tym roku, tak jak było to planowane i nic się nie zmieniło. To była kwestia tego, aby wykonać ruch prawny czyli wprowadzić zmiany w budżecie co czynimy. Przypomnę, że w tej kadencji wykonaliśmy w Mniszku pętlę autobusową, targowisko zostało wybrukowane, MPGN wykonał termomodernizację budynku przychodni zdrowia, mamy też sporządzoną dokumentację m.in. na al. Sportowców.