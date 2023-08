Władze Grudziądza ubiegają się o dotacje z Polskiego Ładu do przebudowy ulic i skrzyżowań. Jakich?

Przypomnijmy, że głównie o remont alei Sportowców od dawna zabiegają mieszkańcy os. Mniszek wraz z radnym z tej dzielnicy, Krzysztofem Kosińskim z PiS-u. Złożyli ponad 700 podpisów z postulatem pilnej modernizacji tego traktu na ręce prezydenta Grudziądza. Maciej Glamowski zapewnił, że jeśli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych na ten cel, to inwestycja ta zostanie wpisana do budżetu miasta na 2024 rok. Pozostaje zatem czekać na rozstrzygnięcie rozdania Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, które z pewnością nastąpi jeszcze przed jesiennymi wyborami.

Lepszy i płynniejszy dojazd do strefy przemysłowej i A1 w obrębie Grudziądza

"Delfinek" na os. Strzemięcin. Będzie wniosek o dofinansowanie budowy basenu

Dodajmy, że podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji pod koniec lipca br., prezydent Glamowski informował, że poleci również urzędnikom przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy basenu "Delfinek" na Strzemięcinie także ze środków Polskiego Ładu, gdyż pojawić się miała kolejna ścieżka tego programu z dotacjami do 2, do 8 i do 30 mln zł przy udziale własnym 15 proc. wartości projektu. Prezydent mówił :" W przetargu, który przeprowadziliśmy najniższa oferta była na 38 mln zł czyli gdybyśmy zdobyli dofinansowanie na poziomie 30 mln zł to jesteśmy w stanie bardzo szybko tę inwestycję zrealizować".