Wiele szkół jest aktywnych i przyjaznych wodzie. RZGW w Bydgoszczy podsumował tę aktywność w zakończonym roku szkolnym

Sukces! Młodzi kajakarze osiągnęli już Berlin, a z Bydgoszczy płynęli 11 dni

Po 11 dniach dopłynęli z Bydgoszczy do berlińskiej dzielnicy Spandau, odkładając na wiosłach ok. 425 kilometrów. To o 4 dni dłużej niż zakładali, ale i tak...