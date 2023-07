Wyjątkowo tragiczny początek wakacji w Kujawsko-Pomorskiem. Utonęło dwoje dzieci

Woda nie ma litości. Chwila nieuwagi i ludzie toną

Apeluje także do rodziców, by dzieci przebywały nad akwenami i rzekami wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów. Ten apel dotyczy także zabaw nad niewielkimi zbiornikami (stawami) na własnej posesji, bowiem i takie utonięcia zdarzają się niemal każdego roku.

Zasady są proste, a mogą ocalić życie

Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że przede wszystkim to każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i swoich dzieci. Nikt inny, żadne służby i systemy bezpieczeństwa nie zastąpią rozsądku i odpowiedzialności nas samych. To od nas zależy, czy będziemy się kąpać w miejscu strzeżonym przez ratowników czy na dzikiej plaży. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w tam, gdzie kąpiel jest zakazana, informują o tym znaki i tablice ostrzegawcze. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

- Nawet osoby dobrze pływające nie powinny wypływać za daleko od brzegu. Najlepiej jeśli jest to do 50 metrów od linii brzegowej, bo wtedy, nawet w przypadku skurczu mięśni, jest szansa na ratunek, na dopłynięcie o własnych siłach – dodaje Maciej Banachowski.

W razie zagrożenia dzwoń!

Ogólnoeuropejski numer alarmowy, na który trzeba dzwonić w razie jakiegokolwiek zagrożenia, także nad i na wodzie to 112. Można też telefonować bezpośrednio do dyżurnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: dla telefonów komórkowych: 601 100 100.

Już w trakcie rozmowy z ratownikiem ten otrzymuje sms-a z informacją o Twojej lokalizacji z dokładnością do 3 metrów.

- To bardzo ważne zwłaszcza wtedy, gdy osoba potrzebująca pomocy nie wie na jakim czy też nad jakim akwenem się znajduje. To zdecydowanie ułatwia nam reakcję i eliminuje konieczność poszukiwań. Trafiamy do celu bezbłędnie i tak szybko jak to możliwe – wyjaśnia Maciej Banachowski.