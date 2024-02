Wielki Piątek 2024 - co oznacza? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie męki, ukrzyżowania i śmierci Jezusa

Wielki Piątek w 2024 roku przypada 29 marca. Wielki Piątek to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. W Wielki Piątek przypominana jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy.

Wielki Piątek - co oznacza ten dzień?

Piątek 29 marca roku to Wielki Piątek, szósty dzień Wielkiego Tygodnia i jednocześnie drugi dzień Triduum Paschalnego. Triduum Paschale to w tradycji chrześcijańskiej trzy dni poprzedzające Zmartwychwstanie: Wielki Czwartek,

Wielki Piątek,

Wielka Sobota. Wielki Piątek, który wypada 29 marca 2024 roku, stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym, przynosząc ze sobą głęboką refleksję i duchowe przeżycia. Jest to dzień, w którym wspominamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a także kontemplujemy jego ofiarę dla zbawienia ludzkości.

Wielki Piątek - tradycje i obrzędy

W tradycji chrześcijańskiej Wielki Piątek, nazywany także dniem Męki Pańskiej, stanowi czas skupienia i powagi. Liturgia tego dnia koncentruje się na adoracji krzyża, symbolu zbawienia, oraz refleksji nad ofiarą Jezusa.

Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. Nie udziela się także sakramentów za wyjątkiem namaszczenia chorych. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej. Podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej wierni rozważają drogę cierpienia, jaką przeszedł Jezus podczas swojej drogi do Golgoty. Następnie odbywa się przeproszenie krzyża, podczas którego wierni oddają cześć drzewu krzyża, będącemu symbolem zbawienia. Ten dzień jest także czasem, kiedy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego Grobu Pańskiego, co stanowi kontynuację refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. W przeszłości, w Wielki Piątek obchodzono wiele tradycji ludowych, które często miały głębokie korzenie kulturowe i religijne. Ludzie ubierali się na czarno, w geście żałoby, a także unikali hałaśliwych prac czy rozrywek. Zegary były zatrzymywane, a lustra zasłaniane, aby uniknąć spojrzenia na diabła, co było uznawane za niebezpieczne.

Jedną z tradycji było gotowanie jajek, które później były święcone w Wielką Sobotę i wykorzystywane do przygotowania pisanki. Dodatkowo, wierzono, że kąpiel w bieżącej wodzie rzek czy potoków w Wielki Piątek ma właściwości uzdrawiające. Dla wielu osób, ta praktyka symbolizowała oczyszczenie i odrodzenie duchowe.

Wielki Piątek - post ścisły

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Oznacza on obowiązek poszczenia zarówno ilościowego, jak i jakościowego. W praktyce oznacza to, że można zjeść trzy posiłki, w tym jeden do syta i dwa skromne. Nie należy jednak jeść mięsa, natomiast ryby - wolno. Przestrzeganie postu ścisłego nie dotyczy wszystkich. Do postu jakościowego zobligowani są wszyscy wierni, którzy ukończyli 14. lat. Z kolei do zachowania postu ilościowego zobowiązani są katolicy między 18. a 60. rokiem życia.

Wielki Piątek - czy trzeba iść do kościoła?

Wielki Piątek nie jest świętem nakazanym w kościele rzymskokatolickim, co oznacza, że wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej tego dnia. Niemniej jednak, dla wielu osób jest to czas głębokiej refleksji i modlitwy, będący integralną częścią przygotowań do Wielkanocy.

W Polsce, Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy, jednak w niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy Szwecja, jest to dzień uznawany za świąteczny. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

