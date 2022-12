Wielki turniej tenisa stołowego w Głubczycach. Niezwykłe atrakcje dla dzieci i młodzieży

– Przekształcimy największą halę sportową w Głubczycach w profesjonalną arenę pingpongową, przypominającą tę z największych światowych imprez. Na głównej płycie stanie szesnaście stołów do tenisa stołowego, na których będą rywalizowali uczestnicy. Pola gry będą oddzielone od siebie obrandowanymi płotkami, a do tego przygotujemy profesjonalne stoliki sędziowskie, czy tablice wyników. Zależy nam, by dzieciaki czuły się jak profesjonalni zawodnicy – mówi Ernest Krajewski, koordynator wydarzenia z ramienia organizatora wydarzenia, Stowarzyszenia Wczoraj, Dzisiaj, Jutro.

Uczestnicy turnieju zostaną podzieleni na pięć kategorii, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – skrzat, junior, żak, młodzik i kadet. Udział w imprezie może wziąć każdy młody człowiek, bo zaproszenia skierowane są do dzieci i młodzieży z całej Polski, w szczególności z województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Organizatorzy Głubczyckiego Turnieju Tenisa Stołowego przygotowali też kategorię Bez Barier, w której rywalizować będą mogły osoby z niepełnosprawnościami.