Wielki Tydzień 2023. Kiedy trzeba iść do kościoła? W które dni przed Wielkanocą trzeba uczestniczyć we Mszy Świętej?

Wielki Tydzień 2023 - kiedy trzeba iść do kościoła?

Niedziela Palmowa to pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Rozpoczyna okres duchowego przygotowania do Wielkanocy. Tego dnia katolicy idą do kościoła, by zgodnie z tradycją święcić palmy.

Niedziela Palmowa kończy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna odliczanie ostatnich 7 dni Wielkiego Postu, który jest oczekiwaniem na Wielkanoc. Ten dzień - zarówno dawniej, jak i obecnie - wprowadza wiernych w atmosferę wydarzeń Wielkiego Tygodnia, zapowiadających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia, jak i całego roku liturgicznego, jest Triduum Paschalne. To czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i do nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania.

Poniedziałek, wtorek i środa to dni poświęcone pojednaniu, czas, by się udać do konfesjonału na spowiedź.

W Wielki Czwartek w kościołach milkną dzwony a do końca Wielkiego Tygodnia używa się drewnianych kołatek czy "klekotek".