Wielkie emocje w kwalifikacjach w Bydgoszczy! Znamy olimpijki na Paryż!

– Przede wszystkim czujemy radość, że to zrobiłyśmy. Nie do końca jesteśmy zadowolone ze stylu, na analizę i korektę przyjdzie czas, ale teraz to nie ma znaczenia. Droga do igrzyska była kręta, ale mam nadzieję, że wyszłyśmy na prostą i teraz będziemy miały więcej spokoju. Na igrzyskach w Paryżu mierzymy naprawdę wysoko – podkreślała po biegu Wiśniewska, rodowita bydgoszczanka i wychowanka Zawiszy. – Myślę, że dziś damy sobie czas na świętowanie, bo osiągnęłyśmy wielką rzecz. W sportowej drodze często zapominamy cieszyć się z tego, co się zdobyło. Mamy pewność wyjazdu na igrzyska i trzeba być wdzięcznym, co udało się wypływać przez te wszystkie lata – dodała Klatt.