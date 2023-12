Wielkie gwiazdy igrzysk olimpijskich na Olimpijskim Campie Fair Play w Cetniewie!

Szkoły, które biorą udział w campach, zostały wyłonione w trzeciej edycji #BieguFairPlayPKOl, w którym udział wzięło aż 709 szkół z całej Polski. Zadaniem uczniów każdej z nich było przygotowanie relacji z biegu. Spośród ponad czterystu nadesłanych prac kapituła wybrała pięć najlepszych, które pokazały zaangażowanie i integrację społeczności szkolnej oraz kreatywność uczniów i nauczycieli oraz radość płynącą ze wspólnego podejmowania wysiłku. Do udziału w campach zaproszono uczniów ze szkół podstawowych w Cierchach, Strzegocinie, nr 3 w Kozienicach, Kobiernicach i Izabelinie. Pomysłodawczynią ogólnopolskiego biegu według idei fair play jest Hanna Wawrowska – przewodnicząca Rady Fair Play przy prezesie PKOl. Bieg to najprostsza forma ruchu, dlatego dzieci zostały zaproszone do takiej aktywności, która jest naturalna dla każdego.

Olimpijskie Campy Fair Play, organizowane przez PKOl podobnie jak #BiegFairPlayPKOl we współpracy z programem KINDER Joy of moving, odbywają się w Centralnych Ośrodkach Sportu, by dzieci miały okazję zobaczyć, w jakich warunkach do najważniejszych startów w życiu przygotowują się czołowi polscy sportowcy. – A do tego mogą podpatrzyć wielu sportowców, bo przecież zarówno w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku, jak i Cetniewie trwają zgrupowania wielu kadr. To z pewnością dodatkowa atrakcja, by zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda życie przygotowującego się do startu w igrzyskach olimpijskich sportowca – dodaje Katarzyna Deberny.

Warto podkreślić, iż wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do Biegu Fair Play PKOl otrzymały pałeczkę sztafetową, która ma przypominać o najmłodszym o wartości współpracy zespołowej w duchu fair play. W 2024 roku planowana jest kolejna edycja #BieguFairPlayPKOl.