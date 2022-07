Wielkie gwiazdy na Orlen PKO Volley Tour w Przysusze. Będą mistrzowie świata!

– Bardzo cieszymy się z obsady, która jest naprawdę wyjątkowo mocna. To gwarantuje nie tylko wysoki poziom turnieju, ale również wielkie emocje dla kibiców – mówi Piotr Skiba, główny organizator turnieju. Na listach startowych, zarówno w rywalizacji pań, jak i panów, jest kilka duetów kadrowych. Pula nagród w Orlen PKO Volley Tour wynosi 80 tysięcy złotych.

To trzeci turniej cyklu Orlen PKO Volley Tour – pierwszy odbył się w Sulejowie, a drugi w ostatni weekend w Starych Jabłonkach. Kibicom w Przysusze, wśród wielu polskich gwiazd siatkówki plażowej, pokaże się m.in. najlepsza męska para turnieju w Starych Jabłonkach Mateusz Florczyk i Jakub Szałankiewicz.

W tym roku rozgrywki w Przysusze toczyć się będą na czterech boiskach. Przygotowane zostanie także dodatkowe, piąte – rozgrzewkowe. Przy boisku głównym powstaną trybuny, które pomieszczą pięćset osób, choć jak już poprzednie lata pokazały, dodatkowi kibice obserwują rozgrywki także ze skarpy znajdującej się obok boiska. W trakcie zawodów kibice będą mogli skorzystać z miasteczka sportu, które stanie w okolicy boiska. To atrakcja przygotowana we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Mazowszem. – Atrakcji nie będzie brakowało, przygotowane zostały m.in. siatkarskie warsztaty dla dzieci, a także wiele stref zabawy, z zajęciami fitness, zumbą czy nordic walking. Zależy nam na tym, by kibice w każdym wieku dobrze się bawili przez cały dzień – dodaje Skiba.