Wielkie koszykarskie święto w krakowskiej TAURON Arenie! „Tu dzieci zakochują się w koszykówce”

W sumie w ciągu dwóch dni w TAURON Arenie rozegrano dwieście meczów na sześciu specjalnie ułożonych boiskach. W rywalizacji udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z Małopolski, które przez cały rok szkolny brały udział w rozgrywkach. Turniej finałowy największe tego typu wydarzenie w Europie.

– To jest niesamowita impreza dla dzieci i to one mają czerpać w tym dniu jak najwięcej energii, nauki i pasji, którą tutaj się im daje. Mają to zabrać ze sobą do domów, szkół i trenować koszykówkę przez cały kolejny rok. Przypatruję się zespołom i widać, że część jest na dopiero na początkowym etapie, ale niektórzy są już bardziej zaawansowani. Wszyscy dobrze się jednak bawią i to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że jest tak dużo dzieci – mówiła Kobryn.

Rozgrywki GOMAR Ligi Szkolnej zorganizowała szkółka sportowa RadwanSport, której właścicielem jest były koszykarz i reprezentant Polski Grzegorz Radwan. – Udało nam się zrobić bardzo dużą imprezę, co pokazuje, że dzieci chcą grać. I muszę przyznać, że po każdym turnieju szkolnym w trakcie roku szkolnego widzimy u nich postęp i to nie tylko koszykarski, bo także ich emocje się zmieniają. Na pewno zatem jest tu też bardzo ważny aspekt społeczny i wychowawczy. Dziękuję też partnerom, bo bez nich by się to nie odbyło. Wspiera nas bardzo mocno miasto Kraków, naszym partnerem została Małopolska i oczywiście firma Gomar, która od początku jest z nami – powiedział Radwan.