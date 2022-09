Wielkie mistrzynie sportu rozmawiały w Łodzi o wpływie nowoczesnych technologii na życie

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany będzie na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji. Tematem przewodnim spotkania w Łodzi był wpływ nowych technologii na ludzkie życie.

– „Sport jest Kobietą – Śniadanie Mistrzyń” to taki projekt, w którym poruszamy różne tematy, ważne tematy dla społeczeństwa, ważne tematy dla grupy wiekowej, która się z nami spotyka i dzisiaj są to nowoczesne technologie, w tym uzależnienia od nich. Nowoczesne technologie wchodzą w nasze życie cały czas, choćby poprzez liczenie kroków. Często przez to nie myślimy o naszym pięknie wewnętrznym – mówi Otylia Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

W programie spotkania w Łodzi były m.in. dwa panele z zaproszonymi mistrzyniami oraz wykład specjalisty na temat nowych technologii w codziennym życiu.